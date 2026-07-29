Confirmaron paro docente para el lunes 3 de agosto en todo el país

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, en coincidencia con la reanudación de las clases por el receso de invierno en CABA, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

La medida de fuerza impactará en todas las escuelas públicas del país. La decisión sindical responde a la “permanente negativa” del Gobierno de convocar a una mesa paritaria nacional.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, sostuvieron en un comunicado.

El paro docente se enmarca en una intensa jornada de protestas contra el Gobierno. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización ese mismo día al Ministerio de Economía para reclamar un aumento salarial de emergencia y denunciar el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.

Paro docente nacional: cuáles son los principales reclamos de Ctera al Gobierno

Bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, el paro docente de Ctera tendrá alcance nacional, por lo que todas las escuelas públicas permanecerán cerradas durante la jornada del lunes 3 de agosto.

No habrá clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas podrían dictar clases con normalidad, aunque los gremios anticipan una alta adhesión en todo el sistema educativo.

El gremio que encabeza Sonia Alesso informó que la medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes” y detallaron los principales reclamos:

Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Mientras que en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que reúne a SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET— ya había convocado a un paro para este 3 de agosto.