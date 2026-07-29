LusCar está realizando el primer test drive: «Este es el primero de otras marcas que haremos»

La concesionaria de Alvaro Lus, LusCar, en calle Pringles 222, se encuebtra realizando hoy el primer test drive.

En esta oportunidad se trata de la marca Chevrolet. Un Sonic RS, la unidad disponible para realizar hasta su cierre, una prueba de manejo, y evacuar cualquier duda que pudiera surgir.

La agencia brinda este servicio como una manera de acercar a los clientes las prestaciones de los diferentes modelos.

«Hoy, con los cambios en la forma de vender y comprar, en casos como el nuestro que somos multimarcas, además del precio y disponibilidad de unidades, es importante permitir conocer lo que se va a comprar, lo que estamos ofreciendo», comentó Lus.

Por consultas, el contacto 3388 526816.