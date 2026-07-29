Quedó detenido el pampeano que había cometido varios delitos en General Villegas la semana anterior

La Policía Seguridad Comunal de General Villegas, comunicó esta mañana, que en el día d ela fecha, la autoridad judicial interviniente dispuso la conversión de aprehensión en detención de Julio César Velázquez (40), oriundo de General Pico, La Pampa, quien fue interceptado a pocos metros del lugar del hecho con el elemento sustraído en su poder, el pasado 25 de este mes. Oportunamente había sustraído del interior de una vivienda ubicada en la calle Sarmiento una tablet.

Asimismo, durante la investigación se estableció que el mismo imputado también había sustraído diversos elementos del interior de un automóvil e intentado utilizar una tarjeta de crédito perteneciente a una de las víctimas para realizar una compra en un supermercado local, oportunidad en la que también sustrajo el teléfono celular de una de las cajeras del lugar. Lográndose recuperar todos los elementos sustraídos.

Desde la Jefatura de la Policía Comunal recordaron a la comunidad la importancia del trabajo mancomunado de todos los vecinos con esta policía, a los fines de continuar con la tarea preventiva para mantener la tranquilidad en el distrito de General Villegas.