El Partido de General Villegas celebró el 140° Aniversario con acto, descubrimiento de placa y plantación de árboles

La locación del Acto Cental cambió por el pronóstico de lluvias, que finalmente no se dió; no obstante, el porcentaje que anticipaba las precipitaciones era alyo, y en estos casos no conviene arriesgar. Más allá de ese detalle quefue anecdótico todo se desarrolló de acuerdo a lo programado.

Apenas pasadas las 10 horas en el hall de ingreso al Palacio Municipal, con una planta alta también completa de banderas de ceremonia se llevó a cabo el acto que tuvo como oradores al presidente de la SRPGV, Guillermo Moreno y el intendente municipal, Gilberto Alegre, quienes rescataron la memoria de los fundadores, la indiosincracia que destaca a esta tierra y la imperiosa necesidad de mantener y fortalecer lo logrado hasta acá a lo largo de los años, y continuar trabajando para garantizar un futuro seguro para las generaciones actuales y especialmente futuras.

En ese marco se descubrió en la Plaza Principal, en el monumento al General Conrado Villegas, una placa conmemorativa que oficia de mojón para los 140 años venideros, también se plantaron en el predio del Museo Histórico Regional (donde se realizaría el acto en caso de haberlo permitido el pronóstico meteorógico ) tres aromos, árboles nativos; finalmente quedó habilitada la muestra en el MHR, «De la libreta al QR», que permanece abierta al público.