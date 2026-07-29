Entre Charlone y Bunge: «Cuando alguien viene de frente, ya es imposible esquivar los pozos»

Otro lector hace referencia con imágenes enviadas al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) al deterioro y cada vez más peligroso estado de la traza entre las dos localidades pertenecientes al distrito de General Villegas.

Días pasados el conductor del automóvil que se aprecia en las imágenes, que viaja a diario, junto a otras prsonas, desde Coronel Charlone a Emilio V. Bunge, a la fábrica de Remotti, donde trabaja, protagonizó una situación que pudo haber sido tan grave como otros accidentes.

Una de las cubiertas, incluyendo la llanta, quedaron destruída tras no poder evitar uno de los pozos cuyo diámetro y profundidad han ido aumentand en el último tiempo.

Otro llamado de atención para los organizsmos y sus respectivos funcionarios competentes, del mimso modo para los legisladores de diferentes niveles.