IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: notable deterioro en el camino asfaltado entre Bunge y Charlone

«Te comparto estas imágenes, pozos de 1 metro cuadrado entre Bunge y Charlone», expresó el lector que envió a Distrito Interior estas imágenes que muestran el avance del peligroso deterioro que está sufriendo el camino asfaltado que une a la localidad de Coronel Charlone con la de Emilio V. Bunge.

«Ya son más de 10 las cantidad en total. Los más grandes están en las primeras curvas de Charlone dirección a Bunge», contabilizó.

Esta situación se ve agravada producto del aumento en el tránsito de camiones, una vez que fueron vinalizados los 13 kilómetros de la Ruta 26 desde Bucharlo hahasta Coronel Charlone. Único tramo terrestre que une a la provincia de Córdoba con Buenos Aires.

Esto propició la circulación de camiones con carga pesada, además de autos y otro tipo de vehículos, que aceleraron el desgaste de la traza que en realidad es un camino asfaltado, por ende, estructuralmente preparado para un tránsito intermedio o liviano.

A este fenómeno se le debe sumar que también aumentó la siniestralidad vial, dado que el camino asfaltado entre Charlone y Bunge además tiene varias curvas peligrosas, donde se producen con frecuencia distintos accidentes, mayoritariamente despistes y vuelcos.

A modo de anexo mencionamos los cuatro kilómetros entre Piedritas y Buenge, donde el asfalto se encuentra extremadamente resbaladizo, donde también han aumentado este tipo de hechos.

Retomando con el tramo inicial, donde ya se contabilizan una decena de grandes baches, se viene reclamando a Vialidad Provincial y la Legislatura, que se cambia la denominación de Camino Asfaltado por el de Ruta Provincial, dado que este nuevo rango, otorgaría mayor espesór al asfalto, entre otras obras y controles, que no solamente permitirían un mantenimiento acorde, sino que los vecinos de este punto del país, quienes lucharon por años para dejar atrás el camino de tierra que presentaba tantas dificultades en épocas de copiosas lluvias, no vean vulnerado este derecho adquirido años atrás.

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