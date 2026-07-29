Tras volcar, un automóvil terminó dentro de una cuneta con agua entre General Pinto y Germania

Esta tarde, alrededor de las 18 horas, el conductor de un automóvil Peugeot 206, perdió el control despistando hacia la banquina, cayendo dentro de un profundo zanjón, con agua.

El hecho ocurrió en la curva conocida como El Chajá, en el camino asfaltado «Néstor Kirchner», entre General Pinto y Germania.

El único ocupante, un hombre joven, de la ciudad de General PInto, resultó con lesiones leves, debiendo ser trasladado por el SAME al hospital municipal donde recibió atención.

En el lugar trabajaó personal de bomberos voluntarios y Policía Comunal de General Pinto.

Se desconocen las causas que provocaron el siniestro.