La Revisión Técnica Obligatoria General Villegas ya cuenta con teléfono para la reserva de turnos

Habilitada oficialmente hace aproximadamente un mes, la RTO General Villegas funciona todos los días en el Parque Industrial, ubicado en Ruta 188, kilómetro 363,5.

La atención es de lunes a viernes de 8 a 17 horas, horario corrido. El número de teléfono habilitado para la reserva de turnos es el 3388 529557.

Para realizar la Revisión Técnica Obligatoria, se debe tener consigo lo siguiente:

– Cédula verde del vehículo

– Licencia de conducir vigente

– Balizas reglamentarias

– Matafuegos reglamentario

IMPORTANTE

La RTO no es lo mismo que la VTV. Mientras que la VTV está destinada a vehículos particulares, la RTO es el control obligatorio para unidades afectadas al transporte, garantizando que circulen de forma segura y cumpliendo con la normativa vigente.

En la RTO se evalúan aspectos fundamentales, como la emisión de gases y la inspección del tren inferior, para garantizar un transporte más seguro y responsable.

No se trata solo de cumplir con un requisito. Se trata de verificar que tu vehículo esté en condiciones de circular de forma segura.