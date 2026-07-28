Continúan las actividades del 7° Festival de Invierno en todo el distrito de General Pinto, el fin de semana se llevó a cabo «Barrios Activos»

En el marco de las actividades programadas para las dos semanas de vacaciones de invierno, en las que se realiza el Festival de Invierno, la séptima edición, en todo el Partido, tuvo lugar «Barrios Activos», en el Parque de la Estación, en la ciudad cabecera. Participaron el Grupo Envión, las Direcciones de Deportes, Salud, Cultura y Producción.

Esta semana las actividades continúan de acuerdo a lo programado, lo que se puede consultar en las redes del municipio.

El Festival de Invierno, que se extiende hasta el sábado 1 de agosto seguirá brindando funciones de teatro, cine y actividades al aire libre.

Todas las actividades son gratuitas y aptas para todo público, pensadas, especialmente para ser compartidas en familia, como principales destinatarios los más chicos.