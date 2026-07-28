El Partido de General Villegas cumple hoy 140 años de su creación

Por este motivo las reparticiones públicas hoy no atienden al público, tampo hay clases, y los bancos se encuentran cerrados; en este último caso, las insituciones bancarias toman esta fecha como feriado distrital.

El Acto Central, que se realizará hoy a las 10 horas, inicialmente pensado en la explanada del Museo Histórico Regional, se llevará a cabo, a la misma hora, en el hall del palacio Municipal, debido al pronóstico de lluvia.