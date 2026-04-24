Conocé la manera en que funciona el Chat Bot de la Municipalidad de General Villegas (VIDEO)

General Villegas sumó este nuevo servicio que conecta al vecino de manera directa con el área a la que pretende hacerle un reclamo o sugerencia.

Este sistema que forma parte de la modernización del Estado local, adaptado al municipio, fue presentado el martes en el Palacio Municipal, por Ezequiel Vincent, Subsecretario de Modernización quien lleva adelante este proyecto que pronto estará disponible para la comunidad.

En la presentación explicó su funcionamiento, reacción y aportó tips para una mejor interacción.