IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: precaución al circular por la RN 188 entre General Villegas y Ameghino

Una lectora de Distrito Interior envió esta imagen en la que se ve a un vehículo de dimensiones especiales circular por la traza nacional ocupando buena parte de la calzada.

Son dos iguales, que marchan a baja velocidad y por sus características dificultan el tránsito. No están muy señalizado como en otros casos, expresó.

A la queja por este riesgo se le suma la advertencia a quienes transiten por la zona para evitar accidentes.

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