IMPORTANTE: donación de plasma en General Villegas

Si estás interesado en donar plasma te podés acercar al Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal entre las 7:30 y 8:00 de la mañana de lunes a viernes. Los requisitos son:

• Haber cursado la enfermedad (Coronavirus)

• Tener entre 18 y 65 años

• Contar con al menos 30 días de diferencia entre el alta médico y el día de la donación

• Haber sido diagnosticado con el método PCR (hisopado)

• Quien haya recibido plasma durante su tratamiento, no puede donar hasta haber transcurrido 1 año desde su alta médica.

• Quien haya sido vacunado no puede donar plasma hasta tanto no se cumplan 21 días desde la última dosis. (llevar certificado de vacunación)

• Mujeres con más de tres gestas NO puede donar.

• Concurrir con DNI.

Como toda donación, la sangre será primero estudiada para luego determinar si es factible su uso para el tratamiento de plasma de convalecientes en pacientes COVID.

Relacionado