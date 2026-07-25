FESTEARTE, lo nuevo y diferente para tu cumpleaños o reunión en General Villegas (VIDEO)
Natalia Cruz tomó la iniciativa de crear y ofrecer esta nueva propuesta que ya se ha aplicado en varios cumpleaños. Representa una novedad que está pensada para personas desde los 10 años en adelante.
En la nota, Natalia explica que FESTARTE son propuestas creativas para cumpleaños, aunque a modo de adelanto decimos que se monta una mesa con todo lo necesario para aplicar piedritas sobre gorras anteojos, u otro tipo de intervenciones sobre figuras de yeso, vasos. Los invitados al cumpleaños o reunión que participa, se lleva el elemento con el que trabajó.
Tanto Natalia como Rocío, su socia, se encargan de todo.
Para contactarla, el teléfono es 3388 464230.