Volcó un acoplado entre Cañada Seca y Rufino

El siniestro ocurrió en la zona de la rotonda del cruce de RN 7 y RN 33, en Rufino.

Se trata del vuelco de un acoplado cargado con maíz procedente de Intendente Alvear (LP) hacia el puerto de Rosario.

El conductor fue trasladado al hospital de Rufino con lesiones en un hombro y la RN 33 se encuentra cortada al tránsito ya que el incidente ocurrió a 500 metros al sur de la rotonda, hacia Cañada Seca.

Se informó que no hay otro vehículo involucrado.

La limpieza de la calzada demandaría unas horas, informó Hugo Guiñazú, Jefe de Bomberos (Fotos gentileza Sucesos – Fuente: FM Rufino).