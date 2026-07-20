Fue hallado el menor que era intensamente buscado en General Villegas

Tras las reiteradas consultas y mustras de preocupación por la búsqueda de un menor, por el que sus familiares directos habían solicitado datos para ubicarlo, principalmente en redes sociales y grupos de Whtasapp; el mismo pudo ser localizado cerca de las 23:30 horas.

El mismo, confirmó a Distrito Interior su mamá, Macarena Saldaño, se encuentra con su papá, y está bien.

Agradeció a todos los que hicieron su aporte y brindaron su apoyo en la búsqueda.