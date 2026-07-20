Dieron a conocer las identidades de las personas fallecidas en la RN 14 esta mañana, entre ellas un villeguense

Al caer el día se confirmaron oficialmente las identidades de las personas fallelcidas esta mañana en la RP 14.

El siniestro ocurrió a las 08:35 horas en el kilómetro 178, cerca de Christophersen, provincia de Santa Fe.

En el vehículo menor, un Chevrolet Corsa, fallecieron el conductor, Aurelio Martín Díaz (50) con domicilio en General Villegas; y Maricel Betiana Retamoso (45), domiciliada en Máximo Paz. Junto a ellos viajaba una menor de 16 años que fue trasladada al hospital de Venado Tuerto.

En la camioneta Toyota Hilux viajana 2 hombres, presumiblemente vecinos de la zon, de quienes no se dieron a conocer los datos filiatorios. El conductor está imputado por Homicidio Culposo.

La mecánica del accidente fue choque frontal, sin que se hayan determinado las causas que lo provocaron.