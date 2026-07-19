Un nuevo comercio de origen chino se instalará en General Villegas

En unos meses más habrá en General Villegas un nuevo comercio, y será de capitales chinos.

El mismo estará ubicado, como muestra la imagen, sobre la calle Arenales, entre Castelli y Rivadavia, donde hasta hace un tiempo existía la venta de muebles pertrneciente a un comercio local cuya casa central se halla en otro punto de la ciudad.

De acuerdo a los datos recabados se trata de un bazar, y en dos meses aproximadamente, estaría funcionando.

Con esta información queda descartada la versión que indicaba podría tratarse de un supermercado.