Un villeguense falleció en un accidente fatal en la RP 14 cerca de Cristophersen

Dos personas, una mujer con domicilio en Máximo Paz, y un hombre con domicilio en Gral. Villegas, fallecieron en el siniestro ocurrido en la RP 14, cerca de Christophersen, Santa Fé.

El periodosita Alejandro Albornoz, de Rufino, informó a Distrito Interior que hay otras dos personas que fueron trasladadas al hospital de Venado Tuerto.

Por el momento el tránsito es asistido.

Trabajan Bomberos Voluntarios de San Gregorio, Policiái de Christophersen, San Gregorio y María Teresa.

Por el momento no se brindaron detalles de las identidades y otras características del siniestro.