Arman la pantalla gigante en la Plaza Principal para ver Argentina vs. España

Esta tarde desde las 15:30 horas la comunidad podrá ver la final del Mundial en la pantalla gigante que el municipio dispuso en el centro de la plaza.

La empresa Sonido Passetti se encue tra terminando de armar la armar los paneles para de la pantalla, y resto de la logística para que el público pueda ver a Argentina ante España en el cierre del Mundial.

Las calles que rodean la Plaza Principal permanecerán cerradas al tránsito desde las 15:30 hasta las 21 hiras con el fin de garantizar la seguridad de la concurrencia.

A su vez, adelantó el intendente que la Municipalidad contrató seguridad privada para la esquina de Belgrano y Moreno a fin de evitar inconvenientes.

A du vez, especialmente en redes sociales, se está pidiendo que las motos con escapes reforzados eviten desmanes como la circulación por veredas, como ocurriera en el festejo anterior.

Todos coinxiden en la presencia de familias y niños festejando, si se logra el campeonato, lo que podría verse empañado por un incidente.