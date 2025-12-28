General Villegas: tiene fractura de pelvis uno de los menores embestidos por un auto la madrugada del sábado (AUDIO)

La madrugada del sábado, alrededor de las 3 horas, un automóvil que era conducido por un hombre de 27 años llevó por delante a tres menores de 12 y 10 años que circulaban en bicicleta por la calle Alberti entre Belgrano y Necochea, de General Villegas, a su vez impactó contra una camioneta estacionada y quedó atravesado arriba de la vereda.

Tanto los tres menores, hermanos entre si, dos de ellos mellizos, quedaron en observación en el hospital municipal y hasta el sábado al mediodía continuaban en el nosocomio preventivamente. Allí, dado los estudios que se les realizaban, se determinó una fractura de pelvis en el niño de 12 años, lo que le exigirá un prolongado reposo que puede extenderse más allá del mes, explicó el Dr. Juan Martín Benegas, médico traumatólogo, en una comunicación telefónica con el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9).

Audio de la nota al Dr. Benegas