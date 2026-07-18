Llegó a General Villegas para las vacaciones de invierno Play Park
Este viernes por la tarde se puso en marcha uno de los parques de diversiones que recorren el país, con interesantes juegos y máquinas para todas las edades, por lo tanto toda la familia.
Ubicado en el ingreso principal a General Villegas, frente a la Escuela Técnica, Play Park tiene calesitas, saltarines, inflables gigantes, un simulador espacial, un enorme tobogán, samba park, la máquina que baila y otras atracciones, que se muestran seguras y nuevas.
Los precios permiten disfrutar sin restricciones y sobre todo, repetir juegos.
La invitación es para que toda la comunidad y vecinos de los pueblos armen su programa de vacaciones de invierno para que los fines de semana y el resto de los días en este lugar.