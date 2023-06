América: le robaron, fue a hacer la denuncia y cuando regresó le habían robado otra vez

«Anoche entraron a mi casa dos veces. La primera vez me llevaron una laptop HP gris con funda a cuadritos y mouse inalámbrico. Llegué a las 21:00 horas y no encontré nada raro, solo mi perro que estaba muy nervioso», explicó la damnificada Nancy Sartori

Luego agregó: «Y cuando eran las 11:00 de la noche, 2 horas después, me doy cuenta que falta la computadora y me voy a realizar la denuncia. Cuando regreso, aproximadamente una hora después, me encuentro que otra vez habían entrado por la puerta balcón que estaba cerrada. Y esta vez revolvieron todo mi dormitorio y se llevaron otra Laptop HP, además de un colgante de plata y mi reloj pulsera Casio. No sé si falta algo más», expresó la vecina.