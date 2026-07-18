Propuso que pongan una pantalla en la plaza para ver el mundial, lo consiguió (VIDEO)

Kevin Laval es un vecino de General Villegas que comenzó con un posteao en las redes sociales con la petición, y hoy tuvo respuesta positiva.

El intendente, mediante Decreto, determinó que el domingo los vecinos puedan concentrarse en la plaza principal para ver la final del Mundial.

A su vez, por seguridad para quienes concurran, las calles que la rodean permanecerán cerradas al tránsito desde las 15:30 a las 21 horas.

Hoy habló con Distrito Interior contando cómo surgió su idea, el modo en que se enteró de la novedad, y lo que siente con esta movida comunitaria para la que incluso, se lo comentó con la esposa del intendente.