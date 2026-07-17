Ampliamos: la moto robada en General Pinto fue recuperada en Diego de Alvear, el autor, un menor

Esta tarde había sido sustraída de la calle Alberto Brown, frente al club Deportivo, una moto Honda Wave 110 cc. que se encontraba estacionada en la vereda del domicilio, con la llave colocada; situación que el ladrón, aprovechó para cometer el delito.

La información con la que contaba Distrito Interior era que había sido localizada en la localidad santafesina de Diego de Alvear, lo que esta noche fue confirmada por la Policía Comunal.

En efecto, tras la recepción de la denuncia, se montó un operativo que inició con la revisión del sistema de cpamaras de seguridad que permitieron ver los últimos movimientos del rodado en la ciudad, aparentemente obtener datos precisos del autor y orientr la pesquisa hacia la dirección en que se había desplazado.

Siguiendo las directivas impartidas por la Ayudantía Fiscal de General Pinto, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas y diligencias en las que participaron efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Pinto, personal GTO, personal del sistema de Emergencias 911, del Destacamento Policial de Germania, del Comando de Prevención Rural (CPR) de General Pinto, personal de Seguridad Vial General Pinto, personal de Seguridad Vial Iriarte, efectivos del Destacamento Policial de Iriarte y, en colaboración, personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe perteneciente a la localidad de Diego de Alvear.

Como resultado de las tareas desarrolladas y del trabajo coordinado entre las distintas dependencias policiales y judiciales, se logró establecer la identidad del autor del hecho y recuperar la motocicleta sustraída.

El hecho, caratuado Hurto Agravado, tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 y del Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Junín.

De acuerdo a datos propios recabados de manera extraoficial, el ladrón no superaría los 17 años de edad, y sería oriundo de Diego de Alvear, aunque se encuentra viviendo en General Pinto junto a familiares directos.