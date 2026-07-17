Alerta en el campo: los jabalíes ya provocan pérdidas de entre US$1.400 y US$1.600 millones por año en Argentina

Según el especialista Francisco Peschio, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, esta especie invasora destruye cultivos, silobolsas, alambrados e infraestructura rural, además de afectar a la fauna nativa y generar un fuerte impacto ambiental.

Los animales se reproducen con gran rapidez, se adaptan a distintos ambientes y pueden cruzarse con cerdos domésticos, dando origen a los llamados «chanchos malos», que mantienen el comportamiento agresivo y la capacidad de expansión del jabalí.

Además del daño económico, representan un riesgo para la salud pública al poder transmitir enfermedades como la triquinosis, la peste porcina y otros parásitos. También aumentan los accidentes de tránsito y pueden atacar a personas y animales.

Especialistas advierten que controlar esta plaga requiere un trabajo conjunto entre Nación, provincias, municipios, productores, universidades y organismos científicos, mediante trampas, caza controlada y estrictos controles sanitarios.