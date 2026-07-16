Robaron una moto en General Pinto, habría sido ubicada en otra localidad

Esta tarde alrededor de las 17 horas, fue sustraída en General Pinto, una moto Honda Wave 110 cc.

La misma se encontraba estacionada en la vereda de la calle Brown, frente al club Deportivo.

Su propietaria, Laura Sotelo, la había dejado estacionada, como siempre, pero esta vez con la llave colocada.

Tras la denuncia, inició la investigación para recuperarla, haniendo logrado ubicarla, según informó una hermana de la vícitma en Diego de Alvear.

La unidad le sería entregada por parte de la Policía la semana próxima tras la culminación de las diligencias de rigor.