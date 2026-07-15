Preocupación por un nuevo robo de moto en General Villegas

Una moto marca Motomel, modelo Max 110 cc. fue sustraída esta mañana del interior de un garage abierto en la Castelli y Cetrangolo.

El hecho ocurrio entre las 7:15 y las 8 horas horas; estaba estacionada junto a otro rodado de las mismas caracterísricas, entre un utilitario y una pared, de allí fue sustraída por un sujeto al que se ve en un video.

La moto pertenece a una de las personas que trabaja en la firma Me Piace, y la había estacionado en el lugar momentos antes.

Esta sustracción se suma a otras tantas que se vienen dando en diferentes puntos de la ciudad en cualquier momento del día, incluso del interior de las viviendas. Varias salen ser recuperadas, pero en su mayoría, o casi en su totalidad, desmanteladas.

Los responsables, en caso de ser descubiertos por la Policía, continúan en libertad.