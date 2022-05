VALERIA PENACINO ACLARÓ QUE CON SU IMAGEN Y NOMBRE INTENTAN COMETER UNA ESTAFA POR WATHSAPP (VIDEO)

Ayer martes recibió los primeros llamados de varios vecinos que le advertían sobre la situación, incluso, hubo quienes cayeron en el ardid, mediante el cual alguien haciéndose pasar por ella ofrecía tres mil dólares.

Con el correr de las horas, especialmente esta mañana, continuaron los mensajes vía Whatsapp mediante los cuales en principio informaba que desde el que escribía era su nuevo número para luego hacer la «oferta».

Ante las reiteradas advertencias y consultas sintió la necesidad de aclarar que no es ella quien está detrás de esa maniobra.

Es más, ella misma se contactó ayer con el desconocido «del otro lado» quien le dijo que ahora además tendría su foto del perfil de Wathssap, lo que efectivamente hizo continuando con su cometido.

Penacino que radicó la denuncia tanto en la Ayudantía de Fiscal como en la comisaría, se fue con «las manos vacías» dado que no hay manera de que las partes mencionadas intervengan, surgiendo una idea que planteó: «Los bancos deberían en algunos casos contemplar la posibilidad de que haya una manera de corroborar cualquier operación, como podría ser la acreditación pasado un tiempo prudencial, si antes no es confirmada, por quien envía y recibe, pero hasta el momento es algo que no está vigente».

