Provincia refuerza el plan de prevención ante la llegada de El Niño

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a reunir al Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE) para avanzar en la planificación de medidas de prevención frente a un posible evento intenso del fenómeno de El Niño, que, según los principales reportes climáticos internacionales, podría impactar durante la segunda mitad de 2026 con lluvias abundantes, inundaciones y temperaturas por encima de los valores habituales.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a autoridades de las distintas áreas, organismos y empresas que integran el comité, creado para coordinar acciones ante situaciones que puedan afectar la infraestructura y los servicios públicos bonaerenses.

«Hoy nos reunimos para seguir trabajando en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático ante la inminencia de El Niño, que va a afectar al país y a la Provincia entre septiembre, octubre y noviembre, y va a ser un fenómeno potente», sostuvo el ministro.

Katopodis explicó además que desde hace meses se desarrollan tareas preventivas en distintos puntos de la provincia, entre ellas la limpieza de ríos, arroyos y canales, el refuerzo de terraplenes, el recambio de alcantarillas y la puesta a punto de compuertas y estaciones de bombeo.

«La experiencia de estos años nos dejó una lección clara: la crisis climática ya no es un pronóstico, es nuestra realidad cotidiana, y la obra pública es la herramienta más concreta que tenemos para enfrentarla», afirmó.

Asimismo, señaló que la planificación continuará sobre tres ejes: el monitoreo permanente, las acciones preventivas y la ejecución de obras estructurales, en coordinación con los municipios.

La previsión de un posible evento intenso de El Niño genera especial atención en el noroeste bonaerense, una región que en los últimos meses enfrentó distintos episodios vinculados al exceso de precipitaciones. Municipios como Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó registraron importantes anegamientos e inundaciones que afectaron caminos rurales, áreas productivas y sectores urbanos. En Junín, si bien el impacto fue menor, las lluvias ocasionaron inconvenientes en la red vial rural y mantuvieron bajo seguimiento la situación hídrica.

En ese escenario, varios municipios profundizaron las tareas de prevención. Uno de ellos fue Trenque Lauquen, que viene sosteniendo un monitoreo permanente de canales, lagunas y cursos de agua para evaluar la evolución del sistema hídrico y anticipar posibles contingencias, una herramienta que cobra mayor relevancia frente al pronóstico de un nuevo ciclo de lluvias intensas. (Fuente: Infonoroeste)