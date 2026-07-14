General Villegas: los establecimientos educativos de todo el distrito recibieron matafuegos y calefactores

La Municipalidad de General Villegas y el Consejo Escolar realizaron este lunes 13 de julio, en la sede del CEAM, el acto de entrega de matafuegos y calefactores destinados a establecimientos educativos de todo el distrito, en una acción conjunta con la Provincia de Buenos Aires orientada a fortalecer las condiciones de seguridad, prevención y habitabilidad en las escuelas.

La actividad fue encabezada por el intendente municipal, Gilberto Alegre, junto a la presidenta del Consejo Escolar, Karina Gianolio, y contó con la participación de funcionarios del gabinete municipal, consejeros escolares, inspectores, directivos y representantes de instituciones educativas de todo el partido.

Durante el acto se realizó una entrega simbólica de diez matafuegos y diez calefactores, correspondientes a una distribución que alcanzó a 50 establecimientos educativos con 110 matafuegos y a 22 instituciones con calefactores.

Los equipos entregados consisten en matafuegos de 5 kilogramos tipo ABC y de 6 litros tipo AK, destinados a reemplazar unidades que habían alcanzado su vida útil y cuya recarga ya no resulta posible de acuerdo con la normativa vigente. La inversión municipal destinada a esta adquisición ronda los 13 millones de pesos, mientras que los calefactores fueron provistos por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Los nuevos dispositivos fueron distribuidos en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, técnicas y agrarias, centros de formación profesional, establecimientos de educación especial, educación de adultos, centros educativos complementarios y demás instituciones del sistema educativo local.

Al dar la bienvenida, la presidenta del Consejo Escolar, Karina Gianolio, sostuvo que la jornada representa mucho más que la entrega de equipamiento, ya que consolida el trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y la comunidad educativa. “Para nosotros es un acto de mucha alegría, que nos pone muy orgullosos porque este tipo de acto no es solamente entrega de equipamiento o patrimonio, sino también un momento donde consolidamos esta unión y el esfuerzo en el trabajo por todos los estudiantes del distrito y por la dignidad de cada uno de los trabajadores de la educación pública”, expresó.

Gianolio remarcó que contar con calefacción adecuada es una condición indispensable para enseñar y aprender, aunque advirtió que la habitabilidad también requiere garantizar entornos seguros. En ese sentido, agradeció al intendente municipal Gilberto Alegre por la adquisición de los 110 matafuegos y explicó que la renovación permitió resolver una problemática detectada el año pasado, cuando se comprobó que la mayoría de los cilindros existentes había alcanzado su vencimiento.

Asimismo, destacó que General Villegas fue el segundo distrito bonaerense en recibir mayor cantidad de calefactores, lo que atribuyó al trabajo sostenido de gestión entre el Consejo Escolar, el Municipio y la Provincia. “La educación para nosotros es una inversión, no un gasto”, afirmó.

A su turno, el intendente Gilberto Alegre señaló que la entrega forma parte de una política sostenida de acompañamiento al sistema educativo, no sólo mediante la incorporación de equipamiento de seguridad, sino también a través de mejoras edilicias, transporte y otras acciones que contribuyen al funcionamiento de las escuelas.

El jefe comunal sostuvo que la educación atraviesa un escenario complejo, condicionado por dificultades económicas y problemáticas sociales que también ingresan a las aulas, por lo que destacó el esfuerzo cotidiano de los docentes para sostener la tarea de enseñar. En ese marco, afirmó que “no hay que bajar los brazos, porque del trabajo de ustedes depende el futuro de la Argentina”, al reconocer la responsabilidad que tiene la escuela en la formación de las nuevas generaciones.

Alegre también llamó a recuperar la cultura del esfuerzo y a sostener altos niveles de exigencia en el proceso educativo. “Hay que ser muy claros y muy exigentes. Cuando bajamos la vara, ese bajar de vara va a ser la persona que tendremos mañana dentro de nuestra sociedad”, señaló, al advertir sobre la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con sus responsabilidades.

El intendente reflexionó además sobre los desafíos que enfrentan diariamente los docentes al recibir estudiantes con realidades familiares muy diversas y consideró que la escuela cumple un papel irremplazable en la construcción de valores, hábitos y oportunidades. En ese contexto, sostuvo que “la vida no regala nada. Para obtener resultados, el 80 por ciento es sacrificio”, reivindicando el esfuerzo como una herramienta indispensable para el desarrollo personal y colectivo.

Antes de finalizar, ratificó el compromiso de la gestión municipal con la educación pública y aseguró que desde su gobierno, se continuará acompañando a las instituciones educativas para que docentes y estudiantes desarrollen sus actividades en las mejores condiciones posibles.