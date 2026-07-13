Un hombre fue hallado sin vida esta tarde en General Villegas

A media tarde, uno de los hermanos del fallecido, se dirigió a la vivienda de éste, ubicada en la calle Martín Miguel de Güemes al 1100, dado que no tenían respuesta telefónica. Al ingresar, halló al hombre en la habitación, aparentemente sin signos vitales, lo que luego sería corroborado por un médico.

La presencia de la Policía Científica por este caso, se debio a la necesidad de descartar una muerte violenta, dado que, probablemente en la escena podría haber existido algún elemento o signo que generó alguna duda.

Pasado un lapso, y tras las diligencias del caso se determinó muerte natural.

La víctima fue identificada como Arnaldo Gergenlichter, de 82 años, un conocido vecino, perteneciente a una familia tradicional de nuestra ciudad.