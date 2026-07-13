General Villegas: 8% de aumento para municipales a partir de este mes
Este lunes tras una reunión del Ejecutivo y ambos gremios, llevada a cabo en el Palacio Municipal, quedó establecido que los trabajadores municipales cobrarán, con los haberes de este mes un 8% de aumento.
Los sindicalistas habían planteado un 10% inicialmente, pero finalmente será del 8%.
El intendente había adelantado en una entrevista con Distrito Interior que evaluarán esta posibilidad, acerca del porcentaje, había manifestado que sería de acuerdo a las posibilidades de las finanzas, evitando desajustes en las mismas.
En breve sería anunciado oficialmente con más detalles.