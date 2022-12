La réplica del crucero General Belgrano superó la prueba de navegación, en 2023 será la botadura oficial

A la embarcación la construyó, con todos los detalles, en base a los planos originales del crucero argentino hundido en Malvinas tras el cobarde ataque de los ingleses fuera de la zona de exclusión, el 2 de mayo de 1982. Y con ella sobre un trailer encabezó la caravana al cumplirse 40 años de aquel episodio, que se cobró la vida de 323 tripulantes.

Muchos ya conocen esta obra en particular, a la que comenzó a darle forma el 2 de abril del 2017 y le llevó cinco años terminarla, compartiendo el tiempo entre su trabajo como camionero y dedicándole a su labor de modelista naval sus ratos libres, con el apoyo de su esposa, Vanesa Schmit, y sus hijos Sasha y Estéfano. Su trabajo es destacado en todo el país, y también su compromiso con los héroes de Malvinas. Por eso hay grandes expectativas de ver el buque en el Paraná, pero por ahora se lo podrá observar en la zona costera de la institución deportiva, ya que aún está en trámite el permiso correspondiente de Prefectura Naval para navegar en el río.

Sergio ya hizo un par de pruebas anteriores. La última fue a mediados de julio, con el casco solo, y anunció entonces en sus redes sociales: “Llegó el día más esperado luego de cinco años: primera prueba de flotación y navegación del buque. Con 300 kilos de lastre y sin cubierta ni superestructura, pasó la prueba sin problemas. Bien el motor y sus dos marchas. El retroceso es lento y no rola en demasía, hay algunos detalles para arreglar, pero en líneas generales estoy muy conforme”.

Con respecto a la prueba de este viernes dentro del agua, comentó a UNO con entusiasmo: “Al no tener todavía la habilitación correspondiente, que estamos tramitándola, vamos a probar la embarcación en un espacio reducido que se formó en una zona del Club de Pescadores, en la bajada de lanchas, que mide 70 u 80 metros de largo, por unos 20 de ancho. En medidas, equivale más o menos a dos canchas de básquet, lo que me da una posibilidad de hacer una pequeña prueba de navegación, como para ver su comportamiento y demás, para ir ajustando a detalles. Hoy es lo que tenemos y hay que aprovecharlo”.

A su vez, precisó: “Esto sería una prueba antes de la botadura oficial, porque no podemos salir hasta que tengamos la habilitación. Al menos de esta manera nos sacamos las ganas de verlo armado completo al crucero y hacer algunas pruebas para ver si hay errores, para corregirlos en caso que haga falta”.

Acerca de quiénes lo acompañarán en esa instancia, Titi aclaró: “Esto es reducido en cuanto a público; no es una gran convocatoria, sino algo informal, en el sentido de que no es una botadura oficial. Eso será el año que viene e invitaremos a todos los que quiera participar”.

“He convocado a amigos y otra gente por medio de WhatsApp; también la comisión directiva del Club lo va a subir a la página para que los socios que quieran asistir, vayan. Y la entrada para aquellos a los que hemos invitado y no son socios, es libre y gratuita, así pueden verlo”, añadió. Finalmente todo transcurrió de acuerdo a lo planificado.

Al igual que en la ocasión anterior, cuando hizo la prueba solamente con el casco, sin cubierta y sin la superestructura, será él quien comande la embarcación. “Ahora el desafío es probarla completo”, remarcó, y recordó que desde el día en que participó en la caravana homenajeando a los héroes caídos en el Crucero en 1982 fue retocando algunas partes. Si bien su semejanza con la embarcación original es asombrosa e hizo emocionar hasta las lágrimas a los sobrevivientes que la vieron, Titi quiere que se parezca hasta en el más mínimo detalle. “Del 2 de mayo a esta parte lo que he hecho fue un proceso de acomodar detalles, mes a mes. No es todo lo que falta y supongo que para abril del año que viene va a estar terminado del todo”, confió.

El mejor homenaje

Sergio Titi Gammella, uno de los mejores modelistas navales del país, actividad que aprendió de manera autodidacta desde muy temprana edad, enarbola y lleva en su corazón la premisa de que las Malvinas son argentinas, reivindicando la labor y la entrega de los héroes que defendieron la Patria en 1982. Además de esta réplica de 8,12 metros del Crucero, lleva construidos tres cruceros más, de 1,20 metros cada una, que luego donó a familiares de caídos y al museo temático que está en la capital entrerriana.

Los sobrevivientes y sus hijos se emocionan cuando ven esta obra y también a Titi le conmueve poder compartir con ellos su trabajo. Al respecto, reflexionó: “Hace cinco años y medio que estoy con esto. La prueba anterior era solo con el casco, sin la cubierta, y fue un momento muy emotivo. Lo compartimos con muy poca gente, especialmente con algunos amigos que nos acompañaron para botar el buque y demás. Ahora se va a ver la figura total o casi total, porque le faltan apenas algunos detalles, pero no puedo negar que siento algo de nerviosismo, ya que es una prueba distinta, este es un trabajo diferente a todos. La verdad es que el corazón me palpita a mil por hora, porque sé que hay mucha gente que está pendiente de esto, que tomaron conocimiento a nivel nacional y están esperando este momento, con las fotos y los videos del buque navegando”.

“Este un compromiso que he tomado, porque este es el horizonte de este trabajo para homenajear a nuestros veteranos, a nuestros héroes de Malvinas, a los 649 caídos que defendieron la patria, y en particular a los 323 del Crucero General Belgrano”, subrayó, y dijo por último, a modo de conclusión: “Es un fuerte compromiso el que tengo con la gesta de Malvinas, con la causa Malvinas. Quiero que salga todo bien con esto, y tengo fe que así será en esta navegación, porque esto es para ellos y me gustaría que lo reciban de la mejor manera. Por eso es inevitable la emoción que siento con la posibilidad de navegar este viernes”, expresaba este «artesano» en la previa a lo que fue un éxito. El 2023 está cerca y aguarda para seguir emocionando con esta obra; un acto de justicia.