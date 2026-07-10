Intento de femicidio en Ameghino, el atacante tenía una tobillera electrónica

El grave hecho de violencia de género tuvo lugar esta mañana en la vecina ciudad, en una vivienda ubicada sobre calle 13, entre 12 y 14. alrededor de las 10 horas.



El atacante es un hombre de 51 años que está detenido, acusado de tentativa de femicidio tras atacar con un arma blanca a su expareja, una mujer de 47 años.

El agresor fue aprehendido pocos minutos después del hecho fue aprehendido en su domicilio, ubicado en calle 13 bis, entre 8 y 10 bis; confirmándose que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica colocada.



La investigación quedó a cargo de la Justicia del Departamento Judicial Junín y el imputado será indagado en las próximas horas.

Por otra parte, el sujeto se habría intentado luego de lo ocurrido provocarse heridas, de acuerdo a lo que reconstruyen interior bonaerense y La Brújula.