Entrega de viviendas en Iriarte: «Es la muestra de un Estado que garantiza un derecho esencial» (VIDEO)

Vanessa Suárez, es concejal por el partido gobernante local, además de Inspectora Jefe Distrital; en su acompañamiento durante el acto en el que se sortearon las viviendas que hoy serán entregadas pasado el mediodía en la localidad, habló con Distrito Interior, dando su opinión, más allá de la alegría que el momento produjo, sobre la acción en sí.

La edil, que remarcó no saber en profundidad lo que se siente tener una vivienda propia, dado que no es propietaria, sostuvo que este tipo de hechos son la muestra de la importancia que tiene un Estado presente, garantizando el cumplimiento de un derecho esencial como es la casa propioa.

También sostuvo que esto permite a muchas familias comenzar a proyectar un futuro diferente, al tiempo que aseguró estar ante uno de los momentos más emptivos e importantes de su carrera dentro de la política.