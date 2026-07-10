Claudia Esain asumió la presidencia del comité de la UCR en General Villegas

Este mediodía la exconcejal asumió, junto al resto de la Comisión, la presidencia del comité ubicado en la calle Alberti, casi esquina Pringles.

El acto tuvo a Esain y Emiliano Balbín, presidente de la UCR Provincia, como únicos oradores, aunque hubo legisladores provinciales, y referentes del partido de la cuarta sección electoral, entre ellos el ex intendente Calixto Tellechea y la senadora Natalia Quintana.

En ambos casos, se refirieron a la necesidad de recuperar a la UCR como una alternativa concreta y pura de cara a las elecciones que vienen, poniendo especial foco en los municipios y la provincia, que es a lo que refirieron.

La propuesta pone foco en los valores radicales, dando lugar a las nuevas generaciones a las que pretenden tentar para que se acerquen y militen.

En el caso de General Villegas, la vuelta de varios referentes históricos y con trayectoria dentro del radiclaismo, pretende una imagen sólida y a la vez de fuertes tradiciones, o modos de conducirlo; sin embargo la juventud radical, que se encuentra representada en la Comisión, ostenta un espacio importante, incluso en lo que oportunamente serán las candidaturas (con el visto bueno de los mayores).

La concurrencia fue importante, tanto que las nuevas autoridades mencionaban que llevaban un largo tiempo sin un comité tan poblado.

La actividad concluyó con chiripanes y bondiola, en un clima que permitió el intercambio libre de opiniones.