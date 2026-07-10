General Pinto celebró el 210° Aniversario de la Independencia como cada año en la plaza principal

Ayer, en la plaza Arturo Massey se llevó a cabo el acto oficial, que contó con la presencia de los abanderados de las instituciones de la ciudad, autoridades y vecinos de la comunidad, quienes en caracter de público, o participando de los números alusivos, fueron parte de una de las fechas más caras a los sentimientos patrióticos.

Es tradición en General Pinto que, como en este caso, para facilitar la presencia de las banderas de las instituciones educativas e intermedias, se conmemoren fechas especiales días hábiles, más allá que exista una ordenanza, abordada anteriormente por este medio, que establece larealización del acto o acción alusiva el día que corresponda.

En ese sentido, esta tarde noche, con la organización del área Cultura se realiza en el Salón Blanco del Palacio Municipal bajo el título «Un canto a la Patria», historia y música de Aurora, a cargo del profesor Carlos Gaiera.

En este caso, además d ela entrada libre y gratuita, entre los concurrentes se sortearán cenas en diferentes lugares de la ciudad.