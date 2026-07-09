Otro ciclomotor sustraído en General Villegas: «Me cortaron al medio con el robo de la moto»

Esteban Mutuberría se disponía anoche, cerca de las 23 horas a entrar la moto Corven Mirage 110 cc. cuando descubrió que el rodado no estaba donde unas dos horas antes la había dejado estacionada.

Es papá de un niño pequeño, por lo tanto, hasta que no se van a dormir, no la entra porque resulta peligrosa.

Habitualmente la mot estacionada en la vereda, en este caso con un casco colocado en el manubrio y sin la llave, es parte de la rutina diaria. La moto la utiliza para su trabajo de venta y distribución de productos alimenticios, tarea de la que había regresado a las 21 horas.

Dada la afectación que el rodado tiene al su trabajo esto lo limita y afecta directamente, por eso no ducó en expresar que lo ocurrido lo corta al medio.

Hasta el mediodía no habían surgido novedades de la sustracción a pesar que la Policía trabaja en el hecho apenas fue puesta en aviso.

Este tipo de delitos se ha vuelto una constante en la ciudad lamentablemente, y a pesar que en muchos casos las unidades son recuperadas, con faltantes, porque son desarmadas apenas son sustraídas, no cesan.

A esta altura la recomendación más efectiva resultaría que cada vecino extreme los cuidados durante todo el día, evitando de este modo que a los ladrones, muchos de ellos conocidos por la reiteración, no les resulte tan fácil robar.