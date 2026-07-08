Hallaron sin vida a una mujer en Junín, investigan un presunto femicidio

Una mujer falleció este miércoles por la mañana en Junín, en un hecho ocurrido en una vivienda situada en calle Iberlucea 74, entre Lavalle y Belgrano.

Según la primeta información, en primera instancia, la víctima, identificada como Mercedes Errapán de 32 años, habría sido herida de muerte por un disparo de arma de fuego. Y presentaba además signos de violencia en otras partes del cuerpo.

En tanto, trascendió posteriormente que el posible agresor (un hombre dedicado a los trabajos de construcción) está identificado y se habría dado a la fuga en moto con una menor de siete años, motivo por el cual el Jefe de Policía y personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia estarían esta tarde en Junín.

Personal de Policía Departamental y Policía de Seguridad se hizo presente en el lugar y comenzó con las tareas de investigación correspondientes.

Asimismo se requirió de la presencia de una ambulancia del SAME y de personal médico.

Voceros indicaron que «podría tratarse de un femicidio», a la vez que sostuvieron que la persona fallecida «sería hermana de un efectivo policial».

Interviene en el caso la fiscalía a cargo de la doctora Fernanda Sánchez, informó el Grupo La Verdad.