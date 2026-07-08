Una estructura de 240 toneladas pasa frente a General Villegas por la RN 188

El convoy de más de 100 metros de largo avanza a paso de hombre, lo que genera demoras, no importantes, a quienes lo encuentran en la ruta. Se trata un megatransformador que tiene como destino Mendoza.

La estructura perteneciente a la Estación Transformadora Río Diamante. La colosal estructura viaja de regreso a la provincia de Mendoza tras haber sido reparada con éxito en la localidad bonaerense de Quilmes.

Dada la altura y el ancho de la viga transportadora, el viaje requiere de la intervención permanente de cuadrillas técnicas que realizan cortes de tránsito preventivos, el levantamiento de cables de alta tensión y el ensanche virtual de las calzadas. Todo el trayecto se realiza bajo la escolta estricta de la Policía de Seguridad Vial y personal de Gendarmería.

La travesía total que demandará entre 15 y 20 días de viaje.

Esta tarde, a primera hora, la estructura gigante se encuentra pasando frente a General Villegas por la RN 188.