General Villegas: intento de robo a la familia Longo

En los primeros minutos de este miercoles, entee las 00 y 00:30 horas, el matrimonio Longo que se encontraban durmiendo en su habitación, oyeron un fuertes golpes que provenía del frente de la vivienda, al levantarse y acercarse al lugar, el hombre contempló que alguien estaba rompiendo la puerta.

Le gritó y logró que huyera. No está claro si era una o más personas.

De inmediato dio aviso a su hijo quien de inmediato dio aviso a la Policía, sin que nadie, hasta el momento se hiciera presente en la vivienda frente al paso a nivel, donde cobvergen las calle Cacique Pincén y Derqui.

Raúl, hijo del matrimonio, comentó a Distrito Interior, que se comunicó vía vía telefónica con un número celular de la comisaría, desde donde le manifestaron que revidarían las cámaras y se dirigirá al lugar. Hasta esta mañana no había tenido resouesta.

Como se aprecia, la puerta fue «emparchada» para pasar la noche, mientras entre el asombro y la preocupación, los Longo no recuperan la tranquilidad.