General Pinto: fue sorprendido con cocaína en su poder cuando se disputaba el partido de Argentina

La Jefatura de la Policía de Seguridad Comunal de General Pinto informaó que, en el día de la fecha, y a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 26 años, foraneo a la localidad quien tenía en su poder una sustancia en polvo, de color blanco, presuntamente cocaína.

Realizado el test orientativo correspondiente, el mismo arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 5 gramos.

Em el caso tomó intervención la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes.

De acuerdo con las actuaciones remitidas, el imputado había recuperado recientemente su libertad en el marco de una causa judicial vinculada a presunta comercialización de estupefacientes.

Se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737, notificándose al imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, tras lo cual recuperó su libertad, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente, informó el subcomisario, Luis Aiassa, Jefe de la Estacion de Policia.