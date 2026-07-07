Continúa prohibida la pesca en el Parque Municipal luego del resultado de los análisis

Los análisis dieron muy similares a los anteriores en cuanto a los índices de fosfato en el agua, confirmó a Distrito Interior, Luciana Pratto, la titular del área en la que se encuentra Medio Ambiente.

Por ese motivo las autoridades decidieron continuar con la prohibición de la pesca en la laguna.

«Cada uno es responsable en este sentido si va a pescar», remarcó la funcionaria, dejando en claro que no se puede pescar, no obstante, si alguien lo hace, corre por su cuenta las consecuencias que pudiera tener.

Por otra parte, está pendiente la realización de la etapa local de la disciplina Pesca de Torneo Bonaerenses, por lo que se evalúa en Deportes, si se lleva a cabo. Inicialmente existía la posibilidad de pesca con devolución, pero dada la prohibición, esto iría a contramano de lo establecido. De no concretarse, el método para el paso a la próxima instancia en esta prueba será evaluada y comunicada oportunamente, informó Ezequien Rodriguez, Secretario de Deportes, a Distrito Interior ante la consulta.