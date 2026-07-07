El próximo viernes 10 de julio se entregan las viviendas en Iriarte (VIDEO)

Tras el sorteo, hace algo más de una semana, desde el Ejecutivo confirmaron que la entrega será, acto mediante, el 10 de julio, viernes, en el predio donde se encuentran la sunidades habitacionales.

Oportunamente el intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez, se refirió, en una entrevista con Distrito Interior, a la importancia de poder entregar viviendas sociales, aunque también mencionó a aquellas familias que teniendo esta necesidad, n pudieron acceder. Por ellos, asegueó que continuarán gestionando, aunque reconoció que el momento es muy difícil para concretar este tipo de obras.

El mandatario municipal también habló de las viviendas d ela ciudad cabecera, 108 que corresponden a un plan de la nación y las restantes a la provincia. Sobre las primeras dijo que ya se enció la documentación requerida para que le sean cedidas al municipio y de ese modo tomar la potestad absoluta y decidir la entrega. Si bien Rodriguez no lo confirmó no se descartaría que sean entregadas tal como estaán, construidas al 97%.