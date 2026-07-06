La zona: Ulises Vaquero cumplió su gran sueño en el fútbol

Ulises Vaquero tiene 22 años y siempre estuvo vinculado a Los Once de Colonia Seré. Este domingo, ante Atlético Rivadavia, debutó en primera división y emocionó a todos los presentes en el estadio César Menéndez.

Vaquero siempre fue un ejemplo de integración. En 2023 entrenó con la Selección Argentina de Futsal Down y recientemente se sumó a la Selección del Interior de Futsal Down.

A su vez, realizó todas las categorías formativas con los colores de Los Once. En 2018 integró el plantel que se consagró en 6ª división.

Esta temporada ha estado convocado en reiteradas ocasiones en Sub 21 y este domingo, 5 de julio, se produjo el ansiado debut en primera división. En los minutos finales del encuentro frente al ‘albirrojo’, ingresó al campo de juego con la camiseta número 16 y también lució el brazalete de capitán.

Más allá del resultado, que fue 3 – 0 a favor de Atlético Rivadavia, este momento se llevó todas las miradas en la tarde rivadaviense. Los aplausos llegaron desde todos los sectores del estadio, mientras Ulises cumplía su gran sueño, publicó Fútbol del Oeste.