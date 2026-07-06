URGENTE – EMILIO V. BUNGE: la Policía procedería a desalojar a una familia

La Policía se encuentra en estos momentos frente a la casa N° 8, del barrio Atilra, vivienda en la que vive Patricia Funes, junto a su familia, ubicada sobre la calle Emilio V. Bunge, en la localidad del mimso nombre perteneciente al distrito de General Villegas.

La mujer mantiene una lucha judicial que data de años con su ex pareja, a quien la justicia habría reconocido como el propietario, sin embargo, según manifestó Funes, hay sobradas muestras para que no se de lugar al desalojo.

Lo que oportunamente comentó la mujer, que fue la única que asumió comentar la situación ante un Distrito Interior, ya que la otra parte lo hizo en off mediante terceros, es que habría un trámite en la ciudad de La Plata, se entiende que en el Instituto de la Vivienda, que podría hechar luz sobre el caso.

Más allá de la postura y situación descripta oportunamente, la justicia dio la razón a hombre, por lo que, luego de un retraso en el cumplimiento de la orden de desalojo que había sido emitida tiempo atrás, hoy se estaría, inminentemente por ejecutar.

Personal policial, un funcionario de justicia, y aparentemente un letrado, que sería de la parte demandante, se encuentran frente al inmueble en estos momentos, mientras, por manifestaciones de quienes lo habitan, entre los que hay menores, esperan que llegue alguna orden o autoridad que vuelva a impedir quedar en la calle.

Al mismo tiempo aseguran que no cuentan con un lugar donde dirigirse, ni depositar las pertenencias, por lo que, en ese caso, quedaría, de manera literal, en la calle.