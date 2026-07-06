Carta de agradecimiento de las familias Campana – Etchepare – Arigoni a la comunidad

El pasado 19 de junio por la tarde, cinco integrantes de las familias Campana, Arigoni y Etchepare protagonizaron un choque frontal sobre la RN 188, a la altura de la estancia La Caledonia, cuando regresaban a General Villegas, su ciudad.

Los cinco ocupantes del vehículo eran una pareja, una hija de éstos, una nieta y la amiga de la adolescentes.

Todos sufrieron serias consecuencias, y una de ellas, a las pocas horas de lo ocurrido, falleció. Estaba siendo trasladada en ambulancia hacia el hospital Italiano cuando en Junín se descompensó, debiendo serr internada allí, donde perdió la vida. Los restantes pudieron llegar a destino y actualmente se encuentran recuperándose.

A instancias de ello, las familias redactaron una carta a la comunidad agradeciendo el acompañamiento con el que , aún hoy, cuentan.

Cabe mencionar que la foto que acompaña esta publicación fue tomada en el hospital Italiano, en el marco del festejo de cumpleaños de una de las jóvenes hospitalizadas, pero no es una postal casual o de ocasión, siempre han estado tan unidos como se los aprecia, y así continuarán.

Carta a la comunidad

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el acompañamiento, el respeto, el apoyo, la preocupación y la enorme ayuda que hemos recibido durante estas semanas.

El accidente que sufrieron, cinco de nuestros familiares, provocó graves consecuencias en la salud de todos. Tuvimos que atravesar internaciones en terapia intensiva, cirugías y tratamientos que aún continúan. De un momento a otro, nuestra vida cambió por completo, y hemos podido transitar este camino gracias a la inmensa red de personas que nos sostuvo.

Queremos agradecer especialmente al Hospital Municipal por la rápida y ejemplar activación del sistema de emergencias, que permitió salvar la vida de cuatro de nuestros familiares y brindar todos los esfuerzos posibles para sostener la vida de nuestra madre y esposa durante sus últimas horas.

También agradecemos al Hospital Italiano por el compromiso, la calidad humana, la excelencia profesional y la empatía con la que nos acompañaron.

Nuestro agradecimiento a las más de cien personas que donaron sangre. Ese gesto solidario es una inmensa muestra de amor que jamás olvidaremos.

Gracias a los Bomberos Voluntarios de General Villegas por su profesionalismo y dedicación en el rescate, cuidando la vida de todos los ocupantes del vehículo.

A la Policía, por su accionar respetuoso y comprometido.

A los medios de comunicación, por informar con sensibilidad y respeto, comprendiendo la gravedad de lo sucedido.

A los testigos del accidente, que actuaron con rapidez, brindaron los primeros auxilios y fueron fundamentales en esos primeros minutos.

A los médicos que acudieron de forma espontánea en la ruta para los primeros auxilios.

Y, de manera muy especial, a nuestra familia, amigos, la Iglesia y a toda la comunidad de General Villegas, que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, abrazos, gestos de cariño y apoyo incondicional. La red que se generó desde el primer momento nos hizo sentir contenidos, seguros y nos dio la fuerza necesaria para seguir adelante.

Están siendo días de un dolor inmenso.

Lamentamos profundamente la pérdida de nuestra madre y esposa. La despediremos con el mismo amor con el que ella vivió cada día de su vida. Fue una mujer buena, generosa, comprometida con su familia y con la comunidad de General Villegas. Vivió siempre pensando en los demás, y por eso comprendemos el profundo dolor que su partida ha causado en tantas personas que la conocieron y la quisieron.

A todos, gracias por estar. Gracias por acompañarnos y abrazarnos en el momento más difícil de nuestras vidas.

Familias Campana, Etchepare, Arigoni