IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: se abrió un pozo en el asfalto frente a la planta de ABSA en General Villegas

Un lector envió al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) estas imagenes para advertir por la apertura de un bache en la calle Fasciolo, frente a la planta de ABSA, a metros de la oficina de una empresa de envío de ncomiendas.

El objetivo es dar aviso a quien corresponda, y que quienes transitan por el lugar estén atentos, ya que puede continuar rompiéndose el asfalto.

El pozo, como se aprecia, está junto al cordón de la mano derecha (en el sentido de circulación).

Se desconocen las causas que lo provocaron, y da la sensación que puede ser mayor el daño dado que debajo parece estar socavado.

Con un elemento colocado de manera vertical, tratan de hacerlo visible; no obstante, hasta tanto sea intervenido es aconsejable tener precausión al transitar por el lugar.