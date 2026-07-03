«¡Un milagro!»: el extraordinario rescate de Hernán, el hombre que estuvo 8 días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

A pesar de haber estado sepultado bajo escombros muy inestables y a nueve metros de profundidad, el hombre se mantuvo con buen ánimo e incluso alentaba a los que intentaban salvarlo.

Gil se encontraba en una pequeña caseta de hormigón, situada en el sótano del estacionamiento adyacente al centro comercial Galerías Playa Grande en Catia La Mar, cuando se produjeron los dos terremotos consecutivos.

El sitio subterráneo donde estaba le impidió salir a tiempo en el momento en el que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron esa región de Venezuela el pasado 24 de junio.

Pero ese pequeño espacio lo protegió: «Funcionó como sarcófago. Pudo permanecer estos primeros días hasta que llegamos», le dijo a BBC Mundo Ezequiel Gallardo, oficial de enlace de los bomberos de Chile que participó en el rescate.

Wagner Leiva, jefe de respuesta a emergencias de la Cruz Roja costarricense, recordó el momento en que lo localizaron: «Estábamos retirando y cortando unas losas cuando nos avisaron que parecía haber alguien con vida (…) bajamos al sótano y uno de nuestros compañeros, tras llamar y escuchar, detectó que efectivamente alguien estaba respondiendo».

Más de 100 horas de trabajo

El ángulo para la salida de Gil «no era el más fácil», explicó Gallardo, por lo que tuvieron que romper losas de hormigón con mucho cuidado para evitar un nuevo colapso sobre el lugar donde estaba protegido.

«Lo bueno es que tuvo muy buena tolerancia. Pudimos hacer una reanimación muy agresiva con 11 litros en menos de 72 horas», señaló Borgna

En unas imágenes grabadas por una pequeña cámara introducida entre los escombros donde se encontraba atrapado, se escuchó a un bombero chileno pedirle a Gil que girara la cabeza hacia la cámara.

Tenía un ojo enrojecido y llevaba puesta una mascarilla, que los rescatistas le habían hecho llegar previamente a través de un pequeño hueco para protegerlo del polvo y los escombros generados por las tareas de rescate.

El bombero también le pidió que se colocara unas gafas protectoras para resguardar los ojos mientras los rescatistas continuaban retirando con cuidado los escombros que lo rodeaban.

Los rescatistas y otros auxiliares y voluntarios, unas 200 personas, trabajaron sin parar en las últimas horas para crear un canal seguro y liberar al guardia de seguridad.

Wagner Leiva declaró a la agencia Reuters que, dada la naturaleza precaria de las labores de rescate, tuvieron que proceder con mucha lentitud.